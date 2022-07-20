İmamoğlu’nun aile mezarlığına gamalı haç işareti çizen şahıslar yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığının duvarına ve yola sprey boyayla gamalı haç çizilmesinin ardından harekete geçen güvenlik ekipleri aynı işaretlerin Akçaabat ilçesinde bir ortaokulun duvarına da çizildiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Trabzon Emniyet Müdürlüğü, sembolleri çizen iki kişinin yakalandığını duyurdu.

Elif ÇAVUŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Trabzon Akçaabat Cevizli Mahallesi’ndeki aile mezarlığının duvarına ve yol üzerine çizilen Nazilerin sembolü olan gamalı haç işaretleri sonrasında jandarma ekipleri ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

3 gün süren soruşturmanın ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü, aynı işaretlerin Akçaabat ilçesindeki bir okulun bahçesinin duvarına da çizildiğini tespit etti. Okul duvarını sprey boyayla çizerken güvenlik kamerasına takılan biri 13, diğeri 15 yaşındaki iki genç gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı ve şahısların yakalandığını duyurdu.

“İNTERNETTEN GÖRDÜK ANLAMINI BİLMİYORUZ”

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*19 Temmuz 2022 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Akçaabat ilçemizde bir kaç mezara, işaret levhalarına ve reklam tabelalarına siyah sprey kullanılarak, semboller çizildiğine yönelik paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalarda, bir ortaokulumuzun duvarlarına da Maho, Tunç, Sevo yazılarıyla birlikte benzer sembollerin çizildiği tespit edilmiştir.

*Olayı aydınlatmaya yönelik çalışmalarda, söz konusu sembolleri çizdikleri de tespit edilen SSÇ’lar 2009 doğumlu M.T.B. ile 2007 doğumlu S.Ü. adres tespitleri sonucu yakalanmıştır. Yaşı küçük çocuklar, mezarlık, reklam tabelaları, işaret levhaları ve ortaokul duvarlarına, internetteki oyunlardan gördükleri ve şekil itibariyle de beğendikleri, anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle yaptıklarını ve yazı yazdıklarını beyan etmişlerdir. Konuya ilişkin süreç, adli makamların talimatlarına istinaden takip edilmektedir.

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