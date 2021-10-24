İmamoğlu’nun arkadaşı Fransa’nın 1 numarasına talip

Paris’teki mevkidaşa İstanbul’dan hep destek, tam destek… Paris Belediye Başkanı Hidalgo, 2022’de yapılacak Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu “Arkadaşım ve mevkidaşım Anne Hidalgo’ya yeni yolculuğunda şans dinliyorum…” mesajını gönderdi.

Deniz AYHAN

Anne Hidalgo 62 yıl önce, İspanya’nın Endülüs bölgesindeki San Fernando kentinde doğdu. İspanyol olan ailesi ile birlikte 2 yaşındayken Fransa’ya göç edip Lyon kentine yerleşti. 14 yaşında Fransız vatandaşı oldu. Hukuk eğitimi aldı ve yıllar içinde politikaya ilgi duydu. Önce Belediye Meclis üyesi, ardından da Paris Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2014’te ise Paris’in ilk kadın belediye başkanı seçildi. Sosyalist başkan, iki kez seçim kazandı ve 7 yıldır da bu görevde bulunuyor. Şimdi ise 1 numaralı koltuğa Fransa cumhurbaşkanlığına aday… Hidalgo, gelecek yıl Nisan ayında iki turlu olarak yapılacak seçimde, mevcut Başkan Emanuel Macron ile yarışacak.

DEMOKRASİYE NEFES

Hidalgo’nun bir başka özelliği de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan dostluğu… İBB Başkanı ile Türkçe olarak, “Sevgili Ekrem, Paris’in dostluğundan şüphen olmasın” diyecek kadar yakın bir arkadaşlığı bulunuyor. İmamoğlu’nu yerel seçimler sonrası sosyal medya hesabından ilk tebrik eden isim de Hidalgo oldu. Her fırsatta da Türkçe mesajlar paylaşıyor. İmamoğlu da Hidalgo’nun cumhurbaşkanı adayı olması üzerine kendisine başarılar dileyen bir mesaj gönderdi. Twitter’da paylaşım yapan İmamoğlu, “Arkadaşım ve mevkidaşım Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’ya Fransa’nın cumhurbaşkanı adayı olarak yeni yolculuğunda şans dinliyorum” yazdı.

İBB Başkanını geçen yıl Ekim ayında Paris’te de ağırlayan Hidalgo, İmamoğlu için “Demokrasiye yeni bir nefes kazandıran isim. Bu işbirliğini özlemiştik. Çok güzel bir umut işareti” dedi. İmamoğlu da ilk yurt dışı ziyaretini Paris’e yaptığını belirtip “Hidalgo, ilk günden beri ilgisini bizden esirgemedi. Her mesajı bizi heyecanlandırıyor. Mesajlarını eksik etmemesini diliyoruz” açıklaması yaptı, kadın başkanı İstanbul’a da davet etti.

YÜZDE 72 OY ALDI

Anne Hidalgo Sosyalist Parti üyelerinin oy kullandığı seçimlerde oyların yüzde 72’sini alarak cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Paris Belediye Başkanı seçildikten sonra özellikle çevre ve sosyal konulara ağırlık veren Hidalgo, bu göreve seçilirse Fransa’nın ilk kadın cumhurbaşkanı da olacak. Ancak kadın başkan, Fransa’da yapılan kamuoyu yoklamalarında rakibi Macron’un çok gerisinde çıkıyor. Fransa’da bugüne kadar Sosyalist Parti’den sadece iki siyasetçi cumhurbaşkanı seçildi. Bunlar François Mitterrand ve François Hollande idi. Hollande 2012’de göreve seçilmesi sonrası büyük hayal kırıklığı yaratmış ve 2017’de Macron’un kazandığı seçimde aday olmamıştı.

Anne Hidalgo, Paris’e Belediye Başkanı seçildikten sonra yönetim kademelerinin büyük bölümüne kadınları getirdi. 5 erkeğe karşılık, 11 kadın yönetici oldu. Belediye Başkanı kadın yönetici atamasında kotayı aştığı için Fransa Kamu Hizmetleri Bakanlığı tarafından 90 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Fransa’da cinsiyet eşitliğini gerektiren ve devlet dairelerinde kadın erkek oranlarını belirleyen “Sauvadet” adlı bir yasa bulunuyor.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi 10 ve 24 Nisan 2022’de yapılacak. Seçimin ilk turunda en az yüzde 50 oy alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk turda yüzde 50 oy alan aday çıkmazsa, ikinci turda ilk turda en çok oy alan iki aday yarışacak. Kamuoyu araştırmaları, 2017’de Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u yine ilk sırada gösteriyor. Seçimlerde Emmanuel Macron ve Anne Hidalgo’nun yanı sıra, aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen ile aşırı milliyetçi televizyon yorumcusu Eric Zemmour da aday. Fransa’da yapılan son anketlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Nisan’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 26.5 ile rakiplerinin önünde bulunuyor. Macron ile en yakın rakibi Le Pen arasındaki yüzde 7.1 oy farkı var. Hidalgo’nun oyu ise yüzde 6 civarında.