İmamoğlu’nun avukatından FETÖ’cü danışman açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP grup toplantısında izlettiği videoda yer alan “İmamoğlu’nun danışmanı FETÖ imamı çıktı” bölümünün görselini paylaşan Polat, “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından müvekkilimizle ilgili paylaşılan bu görsel, yalan olduğu için hakim kararıyla yasaklanan bir haberden alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Olayın hukuki olarak ayrıntısını da aktaran Polat, şu ifadeleri kullandı;

*Üç yıl önce çıkan habere zamanında erişim engellenmiş ve aynı konu nedeniyle bir başka gazeteye de tekzip kararı verilerek Basın İlan Kurumu tarafından reklam kesme cezası verilmiştir.

*Adalet Bakanlığı da gazetenin bu konudaki kanun yararına bozma başvurusunu reddetmiştir.

*Olumlu müfettiş raporuna rağmen İçişleri Bakanı izniyle başlatılan zorlama soruşturma neticesinde, bu konunun kovuşturma gerektirmediğine dair verilen karar kesinleşmiştir.

*Zira Ak Parti zamanında hizmet vermeye başlayan kişinin sözleşmesi, darbeden sonra tutuklanmasıyla mevzuat çerçevesinde feshedilmiş, ödeme yapılmamış, ihale teminatı belediyeye kazandırılmış ve kişi Beylikdüzü Belediyesinin başvurusuyla ihale yasaklısı haline gelmiştir.

*Paylaşılan görsel; müvekkile fetöcü dedikten hemen sonra fetöden tutuklanan, sonrasında bu tür sözleri nedenle ceza alan kişileri barındıran yerel çıkar gurubunun iftiralarına paye verilerek oluşturulmuş olduğundan, hukuki durumu kamuoyuna açıklama ihtiyacı duyuyorum.

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