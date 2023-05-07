İmamoğlu’nun Erzurum mitingine saldırı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlenen mitingde halka hitap ettiği anda gerginlik yaşandı.

TAŞLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı.

İMAMOĞLU POLİSLERE SESLENDİ

Yaşananlar üzerine İmamoğlu, alanda duran polislere seslenerek gruba müdahale etmesini istedi ancak polisler olaya kayıtsız kaldı.

Olayların ardından İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Bir avuç insan, ne yazık ki kalplerini buzla kaplatmış olabilir. Siz onlara asla aldırış etmeyin. Onlar bu yaptıklarına pişman olacaklar.

*Onlar bir süre son pişman olacaklar. Bize sevgi, barış, huzur, bolluk, bereket sözleri düşüyor. Siz bunları konuşun.

“OLAYLARI SEYREDEN POLİSLER…”

*Olayları seyreden polisler biz de sizleri seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz.

*Polisler burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz. Erzurum valisi, Belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz.