İBB Meclisi Eylül Ayı oturumunda AKP meclis üyelerinin sağlık çalışanlarına tanınmış olan toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma kararının İmamoğlu tarafından veto edildiğini eleştirmeleri üzerine CHP'li üye Erdoğan'ın ülke genelinde pandemi yardım kararlarını iptal eden kararını dile getirerek AKP'ye meydan okudu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online İmamoğlu’nun kararı hedef alınınca Erdoğan’ın kararı ile vurdular! ”Çiftlik gibi yönetiliyor..’