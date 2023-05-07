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7 Mayıs 2023
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İmamoğlu’nun mitingine yapılan saldırıya tepki yağıyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Erzurum’da İmamoğlu’nun konuşmaya başlamasının ardından yaklaşık 300 kişilik bir grup, mitinge katılanlara taş atmaya başladı. Bu sırada bazı kişiler yaralandı.

İmamoğlu’na yönelik saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösteren Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili halkım… Mafyalar, militanlar, SADAT’çılardan, Sinan Ateş’i öldüren, torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları insanları korkutmaktır, sandıktan uzak tutmaktır.

* Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi, çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatandaşlarım, 14 Mayıs’a odaklanın. Başka her şey teferruattır, sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın.

* O terör gruplarını kahreden de budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır, bunu da ödemeye hepimiz hazırız.

AKŞENER: MİLLETİN İRADESİNİ NE TAŞLA NE KURŞUNLA DURDURAMAZSINIZ

İYİ Parti Meral Akşener, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

* Devletin imkânlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki; Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız.

* Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı’nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız!

KARAMOLLAOĞLU: SAKİN VE KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

İmamoğlu’na yönelik Erzurum’daki provokasyona Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, “Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“SİZİN KİRLİ DİLİNİZİ MUHATAP ALMAYACAĞIZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Altay’ın paylaşımı şöyle:

“İnadına sakin olacağız, inadına sizin kirli dilinizi muhatap almayacağız, sizi o çirkinliklerinizle baş başa bırakacağız. Sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak. Attığınız o taşlar kalbinize saplanacak. Ve emin olun her şey çok güzel olacak.”

Alaturka Online
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