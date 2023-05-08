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8 Mayıs 2023
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İmamoğlu’nun mitingine yönelik saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün saat 18.00’da Yakutiye ilçesinin Kent Meydanı’nda yaptığı konuşma sırasında bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

İmamoğlu konuşmasını yarıda bırakıp otobüse binmek zorunda kaldı. İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüs ise kent merkezinden uzaklaşırken polisin geç müdahalesi tartışma konusu oldu.

Çoğunluğu İmamoğlu’nun konuşması sırasında, atılan taş ve pet şişelerle, birkaçı da konuşma sonrası göstericiler tarafından darp edilerek yaralanan 17 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların 10’una dün ayakta müdahale edildi. Gözetim altında tutulan 7 kişi de bu sabah saatlerinde taburcu edilerek, evlerine gönderildi. (DHA)

Alaturka Online
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