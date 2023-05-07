İmamoğlu’nun mitingini engellemek için meydanı otobüslerle kapattılar

Ekrem İmamoğlu’nun bugün gerçekleştireceği Erzurum buluşması öncesi AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden tepki çeken bir hamle geldi. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak olan Ekrem İmamoğlu’nun mitingini engellemek amacıyla meydan belediye otobüsleriyle kapatıldı.
“BU KARA LEKEYİ ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR TAŞIYACAKSIN”
Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili Twitter üzerinden paylaşım yapıp tepki gösterdi. AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i de etiketleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;
Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın.
Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum.