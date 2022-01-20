İmamoğlu’nun pazarda genç Yusuf’la gülümseten diyaloğu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avcılar’daki semt pazarı ziyaretinde pazar tezgahına bakan Yusuf ismindeki çocukla yaşadığı diyaloglar gülümsetti. 8.’inci sınıfa gittiğini ve babasına yardım ettiğini söyleyen Yusuf, İmamoğlu’nun “Liseye devam edecek misin?” sorusuna “Liseye özellikle çok hazırlanıyorum” yanıtını verdi. İmamoğlu, Yusuf’a iyi bir üniversiteye gidip, iyi bir meslek sahibi olması nasihatini verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki semt pazarını ziyaret etti. İmamoğlu’na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar pazar fiyatlarındaki artıştan şikayet etti.

İMAMOĞLU İLE YUSUF’UN DİYALOĞU PAZARA DAMGA VURDU

Ziyaret sırasında pazar tezgahına bakan Yusuf ismindeki genç, İmamoğlu’na seslendi. Bunun üzerine İmamoğlu da çocuğun yanına gidip, “Ne güzel çağırdın bizi” diyerek sarıldı. İmamoğlu ile Yusuf arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

8’inci sınıfa gittiğini ve babasına yardım ettiğini söyleyen Yusuf, İmamoğlu’nun “Liseye devam edecek misin?” sorusuna “Liseye özellikle çok hazırlanıyorum” yanıtını verdi. Yusuf’u takdir eden İmamoğlu, “İyi bir üniversite kazan, iyi bir meslek sahibi ol. Hem çalış, hem oku. Esas işin ama önce okumak” dedi.

TEZGAHINDAN ALIŞVERİŞ YAPTI

İmamoğlu, “Ben Yusuf’a çok güzel kitaplar yollayacağım şimdi” diyerek Yusuf’a bir kez daha sarıldı. İmamoğlu, daha sonra Yusuf’un tezgahından alışveriş yaptı. Turp, kıvırcık, kırmızı lahana ve limon alan İmamoğlu, “Limon nasıl sulu mu?” sorusuna genç Yusuf’un, “Pazarın en sulu limonu bu” cevabı İmamoğlu’nu güldürdü. İmamoğlu, ürünleri aldıktan sonra Yusuf’a başarılar diyerek tezgahtan ayrıldı.

İBB SÖZCÜSÜ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun Yusuf’la diyaloğunu içeren görüntüleri sosyal medya hesabından, “İmamoğlu hep pazarda. Bugünden kalan; Yusuf oldu. Hem okuyor hem de pazarda çalışıp ailesine destek oluyor… Aslan Yusuf” notuyla paylaştı.

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