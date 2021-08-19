İmamoğlu’nun seçim vaadiydi! İBB tarihinde bir ilk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihinde ilk kez öğrenci yurdu açıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi olan öğrenci yurtlarında şehit ve gazi yakınları için özel kontenjan ayrıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ruhsat alan 3 kız öğrenci yurdu, yeni eğitim döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB’nin tarihinde ilk kez öğrenci yurdu hizmete vermeye başlayacağını açıkladı. İmamoğlu “Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor” dedi.

“KAPASİTE 1000’E ULAŞACAK”

İBB’nin biri Beyoğlu Örnektepe, ikisi Avcılar’da olan 3 kız öğrenci yurdu ile ilgili bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı “İl dışından gelen üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarında bir tanesi barınma ihtiyacı. Bu ihtiyaca İBB olarak bugüne kadar hiçbir destek verilmemişti. Şimdi 3 noktada yurtlarımızı hizmete açacağız eylül ayı itibariyle. Dördüncü noktada da çalışmalarımız devam ediyor. 650 yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz 3 yurt vasıtasıyla. Dördüncü yurdumuzun da hizmete girmesinin ardından bu kapasite 1000’e ulaşacak. Bize ait olan devam eden inşaatlarımız da var. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında bu kapasiteyi daha da arttırmış olacağız” dedi.

ÜCRET 600 TL

Yurtlar için “ibb.gov.tr” adresi üzerinden 28 Ağustos itibariyle başvurular alınmaya başlayacak. Sonrasında süreç ÖSYM takvimine göre işleyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığından ruhsat alan yurtların giriş katlarında engelliler için dizayn edilmiş bir oda bulunuyor.

Odalar iki kişilik. Temizlik, çamaşır, iki öğün yemek hizmeti, İBB Meclisi tarafından belirlenen 600 liralık ücret karşılığında öğrencilere sunulacak. Yurtlarda, şehit ve gazi yakınlarına özel kontenjan ayrıldı. Ruhsat aşamasında olan ve ekimde açılması planlanan dördüncü yurt, Gaziosmanpaşa’da erkek öğrenci yurdu olacak.

İlginizi Çekebilir Ekrem İmamoğlu: Asla kabul edemeyiz, soruşturma açıldı İlginizi Çekebilir İmamoğlu açıkladı: İstanbul’da her 3 binadan 1’i depreme dayanıksız