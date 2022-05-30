İmamoğlu’nun yargılandığı davada mahkemeye rapor sunuldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mahkemeye bilimsel mütalaa sunuldu.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.

SİYASİ YASAK İSTENMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak’ anlamına gelen Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

MAHKEMEYE RAPOR SUNULDU

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat dilbilim, göstergebilim, iletişim uzmanı tarafından hazırlanan bilimsel mütalaayı Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu.

Hazırlanan uzman raporunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yaptığı açıklamaları nedeniyle Ekrem İmamoğlu’na “ahmak” ifadesinin kullanıldığı ve İmamoğlu’nun da bu söyleme karşılık olarak gazetecilerin konuyla ilgili sorularını aynı ifadeyi kullanarak yanıtladığı belirtildi.

SOYLU’NUN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, “Konu irdelendiğinde iki sözce arasında bağlantı yadsınamaz biçimde görülmektedir. Sözcelerin ilki İçişleri Bakanı Soylu’nun sözcesidir: ‘’Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun.’

İkinci sözce ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözcesidir: ‘Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyen adama bakarım adam mı diye. Bu seviye noktasında da söyledikleri, yaptıkları zaten belli o tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın.’ Bu sözce gazetecilerin kendisine Süleyman Soylu’nun sözcesiyle ilgili soru yöneltildiğinde Ekrem İmamoğlu’nun yanıtıdır” denildi.

KARRŞILIKLI KONUŞMA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Raporun devamında, ele alınan iki sözün de birbiriyle yakından bağlantılı olduğu belirtilerek, “Günümüzde iletişim bilimi olarak tanımlanan göstergebilime dayalı bir çözümleme yapıldığında her iki metnin de karşılıklı bir konuşma işlevi taşıdığı gözlemlenmektedir” ifadeleri kullandı.

‘YSK ÜYELERİNE GÖNDERME YOKTUR’

YSK’ya gönderme olmadığının kaydedildiği raporda şu ifadelere yer verildi: “Ekrem İmamoğlu tarafından Süleyman Soylu’nun sözlerine aynı terimle karşılık vermiştir ve iki siyasetçi arasında geçen bu tartışmada Yüksek Seçim Kurulu’na gönderme kesinlikle yoktur. Çünkü açıklamaların tümü göz önünde bulundurulduğunda seçim iptalinin hangi kişi ya da kurum tarafından gerçekleştirildiğinden söz edilmemektedir.”

1 HAZİRAN’DA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

İmamoğlu’nun yargılandığı davanın 1 Haziran’da yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

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