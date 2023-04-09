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9 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Onlineİmamoğlu'u ''İstanbul'a çivi bile çakmadılar'' diyen Erdoğan'a gülerek yanıt verdi !

İmamoğlu’u ”İstanbul’a çivi bile çakmadılar” diyen Erdoğan’a gülerek yanıt verdi !

Alaturka Online
Alaturka Online

İmamoğlu’u ”İstanbul’a çivi bile çakmadılar” diyen Erdoğan’a gülerek yanıt verdi !

Alaturka Online
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