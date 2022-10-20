İmar barışı son durumu nedir, İmar affı çıkacak mı?

Kaçak yapı inşa edenlerin beklediği adım Cumhur İttifakı bileşenlerin arasında yer alan Büyük Birlik Partisi’nden geldi. Deprem önlemleri arasında yer alması gereken kaçak yapılaşma ile mücadele yerini imar barışı ile yasallaştırmaya bıraktı. AKP iktidarı döneminde 8 kez imar affı çıkarıldı. Meclis şimdi de Cumhur İttifakı’nın en küçük ortağı BBP’nin teklifi ile 9. affa hazırlanıyor.

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 9’uncu imar affı gündeme geldi. Son olarak 2018 yılında, 31 Aralık 2017’den önceki yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından hazırlanan yeni imar barışı düzenlemesi teklifi Meclis’e sunuldu.

İMAR AFFI SON DURUMU NEDİR?

2018 yılında çıkarılan ve 31 Aralık 2017’den önce yapılmış kaçak yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla yapılan imar barışı bir kez daha meclis gündeminde yer alıyor. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifi 11 Ekim 2022 tarihinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na geldi.

Destici tarafından sunulan kanun teklifiyle 30 Temmuz 2022 tarihinden önce ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılar için imar barışı düzenlemesi uygulanması istendi.

3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle imar barışı düzenlemesinin ardından yapı kayıt belgesi bedelinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenecek şekilde belirlenmesi teklif edildi.

Ayrıca, ilk barışı uygulamasında yanlış beyan nedeniyle iptal edilen yapı kayıt belgeleri nedeniyle başlatılan idari işlemlerin ve para cezalarının iptali istendi.

İMAR AFFI GEREKÇESİ

Destici kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelerde verdi:

“Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.”

16 MİLYAR TL TOPLANMIŞTI

AKP iktidarı döneminde 8 kez imar affı çıkarıldı. İktidar son olarak 2018 yılında, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25’inin yatırılması istendi. Süresi de uzatılan bu uygulamadan 10 milyonu aşkın kişi yararlandı ve yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar lira toplandı. İmar barışı için yeni adım 2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakının en küçük ortağı Büyük Birlik Partisi’nden geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile 30 Temmuz 2022’den önce ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılar için imar barışı düzenlemesi uygulanması istendi.