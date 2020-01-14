İmar yasası değişiyor: Bitlis’e yazlık saray, Salda’ya millet bahçesi

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve imar mevzuatında önemli değişiklikler yapılmasını öngören torba yasa teklifi Meclis’e sunuldu.

Coğrafi bilgi sistemleri ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifine göre, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda yapılan imar değişikliğiyle oluşan değer artışlarından devlet pay alacak. Bina projelerinde bina yüksekliği artık firmalara bırakılmayarak dikey mimari kısmen sınırlandırılacak.

Köylerde yapılacak inşaatlar için artık valiliklerden onay almak gerekecek. Kaçak çıktığı katlar için aftan yararlanıp ruhsat alanlar güçlendirme yapabilecekler. AYM’nin iptal kararı karşısında Bitlis’in Ahlat İlçesi’ne yapılacak yazlık saray ile Salda Gölü’ne yapılacak millet bahçesi için de madde konulan teklifte belediyelerin bazı yetkilerinin TOKİ’ye devri de yer alıyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AKP milletvekillerinin hazırladığı yasa teklifine göre, müteahhitlere binalarını diledikleri gibi yüksek gökdelenler şeklinde yapabilme serbestisi tanıyan ‘serbest yükseklik’ tanımı bundan sonraki imar planlarda yer almayacak.

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Binaların kat sınırlarını belediye meclisleri ile gerektiğinde Çevre Bakanlığı belirleyecek. Belediyeler mevcut imar planlarını 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bu düzenlemeye göre uyarlayacak. Düzeltilmeyen planlar ruhsat alamayacak.

Mehmet Muş, düzenlemeyi açıklarken, “Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması amacıyla, bundan sonra binalar istedikleri kadar yukarı gidemeyecekler” dedi.

BELEDİYE YIKMAZSA YANDI

Yasa teklifine göre, kaçak yapıların satış ve kiralamasını engellemek için tapularına şerh konulacak. Kaçak yapıların, ilgili belediyeler tarafından yıkılmaması halinde yıkımı bakanlık kendisi yapacak ve yıkım maliyetini yüzde 100 fazlasıyla belediyeden alacak. Bu düzenlemeyle özellikle muhalefetin yönetimindeki belediyelerin kontrol altına alınacağı ifade ediliyor.

GÜÇLENDİRME RUHSATI

Binasına kaçak kat çıkan ya da kaçak yapı yapıp imar barışından yararlananlara şimdi de yapılarını güçlendirme hakkı veriliyor. Buna göre, belediyelerden güçlendirme ruhsatı alan vatandaşlar yapı denetim firmalarının kontrolünde, kaçak çıktıkları binalarını depreme dayanıklı hale getirmeye çalışacak.