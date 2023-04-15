İMECE uydusu uzaya fırlatıldı

Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE’nin fırlatma operasyonu, salı günü yapılan ertelemenin ardından dün de fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmiş, SpaceX’in açıklamasında hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden saat 09.47’de başarıyla uzaya fırlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın açıklama yaptı. Mandal, yaptığı açıklamada, “Bu bizim için bir gurur” diye konuştu.

ERDOĞAN: TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem afetiyle yaşadığımız bu dönemde ülkemizin uzaydaki başarısıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Uzay ve Havacılık sektörüne yatırım yapmayı vazgeçilmez bir strateji haline getirdik. Teknolojide yaptığımız hamlelerin meyvelerini tek tek topluyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR: BÜYÜK BİR GURUR

Akar, ise törende yaptığı açıklamada, “Geldiğimiz nokta önemli. Yaptığımız çalışmaları daha iyiye götürmek için mücadele edeceğiz. Çok daha başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bu bir zincir ve halkaları var. Bizim için son derece duygulu bir an. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir gurur kaynağı. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.