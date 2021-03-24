IMF, 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsis etmeyi planlıyor

WASHINGTON (AA) – Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, özel çekme hakları (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisinin görüşüldüğünü belirterek, 650 milyar dolarlık yeni tahsisin değerlendirilmesi için haziran ayına kadar İcra Direktörleri Kurulu'na resmi bir teklif sunmayı planladığını bildirdi.

Georgieva, yazılı açıklamasında, 650 milyar dolarlık olası SDR tahsisine ilişkin görüşmelerin kendisini çok cesaretlendirdiğini belirtti.

Yeni SDR tahsisinin tüm üye ülkelere fayda sağlayacağına dikkati çeken Georgieva, söz konusu tahsisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu krizde küresel toparlanmayı destekleyeceğini kaydetti.

Georgieva, "IMF üyesi ülkelerin uzun vadeli küresel rezerv ihtiyaçlarının değerlendirmesine dayalı olarak ve Anlaşma Maddeleri ile IMF'nin yetki alanıyla tutarlı olarak, haziran ayına kadar İcra Direktörleri Kurulu'na 650 milyar dolarlık yeni tahsisin değerlendirilmesi için resmi bir teklif sunmayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

IMF Başkanı Georgieva, onaylanması halinde yeni SDR tahsisinin ülkelerin borç yükünü artırmadan önemli bir likidite sağlayacağını vurguladı.