IMF küresel ekonomik büyüme beklentisini yükseltti

IMF bugün yayınladığı “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda 2020 yılı küresel büyüme tahminini %3.4’ten %3.3’e düşürürken, 2021 yılı için büyüme öngörüsünü de %3.6’dan %3.4’e çekti.

Rapora göre, gelişmekte olan Avrupa’da büyümenin 2019’daki %1.8 seviyesinden 2020-2021’de %2.5’a yükselmesi bekleniyor. Bu rakam Ekim ayında açıklanan beklentiden ise %0.1 puan daha yüksek bir büyümeye işaret ediyor. Söz konusu iyileşme, Orta ve Doğu Avrupa’da devam eden güçlü büyüme, Rusya ekonomisindeki canlanma ve finansal koşulların daha az kısıtlayıcı olmasıyla birlikte Türkiye ekonomisindeki toparlanmayı yansıtıyor.

Geçtiğimiz üç ayda piyasaları para politikası ve yatırımcıların ABD-Çin ticaret geriliminden kaynaklı tutumları yönlendirdi.

Para politikaları piyasaları desteklemeyi sürdürürken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık politika faizi indirimi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) aylık 20 milyar euroluk net varlık alımlarını yeniden başlatması, Çin Merkez Bankası’nın orta vadeli borç verme oranını 5 baz puan indirmesi ve Türkiye’nin politika faizini 450 baz puan düşürmesi piyasaları destekledi.

ABD-Çin geriliminde ise yakın zamanda tamamlanan Birinci Aşama Ticaret Anlaşması dahil olmak üzere medyada yer alan haberler piyasaların bir ileri bir geri hareket etmesine neden oldu.

Çin’de finansal koşullar genel olarak aynı kalırken, şirket değerlemeleri yükseliş kaydetti. Türkiye, Rusya, Polonya, Meksika, Hindistan ve Brezilya’nın da aralarında olduğu gelişmekte olan ekonomilerde koşullar iyileşmeye devam etti. Bu durum büyük oranda, faiz oranları ve dış borçlanma maliyetlerindeki düşüşten kaynaklandı. REUTERS