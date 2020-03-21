IMF Strateji Direktörü: Küresel ekonomi, koronavirüsten vahim etkilense de ilk şoku atlatacak güçte

IMF‘nin websitesinde yayımlanan podkastta, Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, ekonomik şokun geçici olduğuna dair güven tesis edecek şekilde koronavirüsün yayılmasının sınırlanmasını, hükümetler için temel hedef olarak koydu.

Halihazırda hükümetlerin ve bankaların piyasaları likidite sağlayarak işler durumda tutmak için daha önce görülmemiş önlemler aldığını söyleyen Alman strateji direktörü, “Belki de ihtiyacımız olduğundan da fazlasını yaptılar, ama güçlü etki bırakması için bu adımların uluslararası koordinasyonla atılması gerek. Krize sağlık alanındaki ne kadar iyi organize, ne kadar çok koordineli karşılık verilirse, güvenin geri dönüşü o kadar hızla mümkün olur” dedi.

Mali kurumların 2008-2009 küresel mal krizi öncesine kıyasla daha dirençli ve hazırlıklı olduğu değerlendirmesini yapan Mühleisen, istikrarlı büyüme ve yüksek istihdam oranlarının koronavirüs krizine karşı tampon görevi görmesi gerektiğini savundu.

“Bu bağlamda kriz, bu türden bir şoka hazırlıklı olduğumuzu umduğum bir döneme denk geldi” demekle birlikte yine de etkisinin ‘oldukça vahim’ olacağını dile getirdi.

The impact of the global #coronavirus pandemic will be “quite severe,” but a long expansionary period and high employment rates mean the global economy should weather the current shock, a top International Monetary Fund official says. #IMF https://t.co/JbLzPzP3Bo — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 21, 2020

IMF’nin krize sıfır ya da çok düşük faiz oranlı kredi ve hibelerle yanıt vermeye çalıştığını, gelişmekte olan piyasalara keskin sermaye çıkışlarıyla baş etmekte yardımcı olmaya hazır olduğunu anlatan Mühleisen, emtia fiyatları, özellikle petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün, pek çok ülke için ilave sorun oluştururken, diğer yandan emtia ithal eden ülkeler için rahatlatıcı olduğuna dikkat çekti.

Mühleisen, koronavirüs krizinin hem hükümetin hem de özel sektörün yeterince tamponu olması ihtiyacını gözler önüne serdiğini, bu yüzden IMF’nin yüksek borç oranlarını gözlemlemeye devam edeceğini kaydetti.

Alman ekonomist “Ülkelerin sorumlu davranması ve şimdiki gibi kamusal politikalarla karşılık verme ihtiyacı doğduğunda hareket alanımızın olması önemli” dedi.

I hope you’ll take a moment to read my blog on how the IMF can support countries facing economic fallout from COVID-19. https://t.co/a2gOwwW7Xi — Martin Mühleisen (@muhleisen) March 16, 2020

Geçen hafta G7 liderlerinin koronavirüs pandemisine müdahale için ne pahasına olursa olsun gereken her şeyi yapacaklarını beyan etmesi, ama hiçbir somut adım açıklamaması, piyasalardaki endişeyi tırmandırmıştı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christiane Lagarde’ın pandeminin en çok vurduğu ikinci ülke olan İtalya’nın başının çaresine bakması gerektiğine dair sözleri de büyük tepki çekmişti.

Ay başında IMF ve Dünya Bankası, koronavirüsle mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını duyurmuştu.

G20 ülkeleri liderleri, gelecek hafta sanal bir zirve düzenleyecek, ama aralarındaki görüş ayrılıkları yüzünden güçlü şekilde koordine edilen eylemler çıkması beklenmiyor.