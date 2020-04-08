IMF yardımı için güçlü ekonomi kriteri

Elinde yeterince ABD tahvili olmayan ülkelerin FED’in kaynaklarından yararlanamadığını göz önünde bulunduran IMF, dolar ihtiyacı olan ülkelere kısa dönemli dolar cinsinden borçlanma imkanı sunacak.

Ancak, IMF Başkanı Kristaline Georgieva’nın “güçlü ekonomik temelleri olan sıkışan ekonomiler için kısa vadeli likidite hattı oluşturulacağına” yönelik açıklaması Türkiye’nin fonlamadan yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin belirsizlik yarattı.

Ekonomi yönetimi bir stratejik bir tercih yaparak 2014’te 77 milyar dolar olan ABD tahvili stoğunu neredeyse sıfırladı. Ocak ayı itibarıyla Türkiye’nin elinde 2.8 milyar dolar kadar ABD tahvili bulunuyor.

Bu durumda Türkiye’nin bu dolar fonlama penceresinden ne ölçüde yararlanacağının teknik ayrıntılara bağlı olacağını belirten Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Sağlam temelli ekonomiden ne anlaşılması gerekiyor?

Finansal piyasalarda istikrar dolar krizine çözümden geçiyor. Birçok ülkenin iyi günde bile sağlamakta zorlandığı sert kriterlere bu dönemde uyma ihtimali düşük” dedi.

Berlin School of Economics and Law Ekonomi Bölümü’nde ders veren Doç. Dr. Ümit Akçay ise “IMF’nin planı, küresel dolar likiditesi sorununu aşmaya yönelik olduğu için çok sert ön koşullara bağlanacağını düşünmüyorum” dedi.

Türkiye için kurtarıcı olmaz

“2020 yılının ilk aylarında ‘yükselen piyasalardan’ çıkan sermaye miktarı, öncekilerle karşılaştırılmayacak miktarda fazla” diyen Doç. Dr. Ümit Akçay, “Bu ortamda, IMF’nin hazırladığı bu yeni olanağın Türkiye ekonomisi için bir kurtarıcı gibi görülmesi gerçekçi değil” yorumunu yaptı.