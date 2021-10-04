IMF’de darbe girişimi mi: Başkan sorguya çekilecek

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası CEO’luğu döneminde bir raporda Çin lehine değişiklik için baskı yaptığı iddiasıyla IMF İcra Kurulu’nun karşısına çıkacak. Nobel ödüllü ünlü ekonomist ve eski Dünya Bankası Başekonomisti Joseph Stiglitz olayı “darbe girişimi” olarak yorumladı.

Sozcu.com.tr

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva’nın Dünya Bankası CEO’luğu yaptığı dönemde bir raporda Çin lehine değişiklik yaptığı iddiasıyla ilgili IMF bünyesinde soruşturma yürütülüyor.

Reuters konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, IMF İcra Kurulu’nun soruşturma kapsamında bu hafta içinde Başkan Georgieva ve Dünya Bankası bünyesindeki inceleme raporunu yazan kişileri ayrı ayrı sorguya çekeceğini aktardı.

BAŞKAN SALI GÜNÜ SORGUYA ÇEKİLECEK

Dünya Bankası etik kurulunun talebiyle Georgieva ve dönemin diğer Dünya Bankası yöneticileri hakkında inceleme raporunu hazırlayan ve WilmerHale hukuk bürosu avukatlarının bugün (4 Ekim Pazartesi), Georgieva’nın ise yarın IMF İcra Kurulu’nun karşısına çıkacağı belirtildi.

Georgieva’nın, IMF ve Dünya Bankası’nın 11-17 Ekim tarihleri arasındaki yıllık toplantılarına ilişkin konuşma yapacağı gün ifade vereceği kaydedildi.

ABD SİNYAL VERMEDİ

IMF İcra Kurulu’ndaki üye ülkelerin nasıl konum alacağının da bu sorgularda ortaya çıkması bekleniyor.

IMF yönetiminde en fazla ağırlığı olan ülke ABD’den henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Britanya’dan ise soruşturmanın şeffaf yürütülmesi çağrısı geldi.

RAPOR GEÇEN AY AÇIKLANDI

WilmerHale avukatlarının hazırladığı ve geçen ay basına yansıyan raporda, “Eski Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim yönetimindeki kıdemli yetkililer tarafından İş Kolaylığı raporunda Çin’in notunu artırmak için doğrudan ve dolaylı baskı uygulandı” ifadesine yer verilmiş, Dünya Bankası’nın büyük bir küresel sermaye artırımı için Çin’in desteğine ihtiyaç duyduğu dönemde, Georgieva ve danışman Simeon Djankov’un çalışanlara “Çin’in verilerindeki rakamlarda değişiklik yapmaları” ve Çin’in puanlarını artırma yönünde baskı uyguladığı öne sürülmüştü.

Raporu hazırlayan ekip içinde ABD’nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Ron Machen yer alıyor.

BAŞKAN SUÇLAMAYI REDDETMİŞTİ

Georgieva ise, raporun basına yansımasının ardından, IMF’nin yönetim kurulu ile görüştüğünü ve rapordaki “iddia ve yorumlara” temelden katılmadığını dile getirmişti.

Çin’in 2017 Ekim’de yayımlanan “2018 İş Kolaylığı” raporundaki sıralaması, veri metodolojisinde yapılan değişiklerden sonra raporun taslağındaki sıralamasına kıyasla yedi sıra yükselerek 78’e çıkmıştı.

ÜNLÜ EKONOMİSSTEN ‘DARBE GİRİŞİMİ’ YORUMU

Konuya dair Nobel ödüllü ünlü ekonomist Joseph E. Stiglitz’den dikkat çeken bir yorum geldi.

Project Syndicate sitesinde “IMF’de darbe girişimi” başlıklı bir yazı kaleme alan Stiglitz, Georgieva’nın adil olmayan bir raporla itibarsızlaştırılmak istendiğini, muhafazakarlar tarafından atılan bir iftiranın mağduru olduğunu, bir darbe girişimiyle görevden uzaklaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Dünya Bankası’nın eski başekonomisti de olan Stiglitz, Georgieva’nın gelişmekte olan ülkeleri mali olarak desteklemek konusunda seleflerinin ilerisinde olduğunu ve bu nedenle muhafazakar güçlerin hedefi olduğunu iddia etti.

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