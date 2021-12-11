IMF’den Arjantin’e reel faiz şartı

Borç yapılandırma görüşmesi yapan Arjantin’e IMF’den “enflasyonun üzerinde faiz uygula” talebi geldi. Ülkede enflasyon yüzde 52 iken politika faizi yüzde 38 seviyesinde.

Sozcu.com.tr

Uluslararası Para Fonu (IMF), borç yapılandırması görüşmesi yaptığı Arjantin’den “enflasyonun üzerinde faiz” uygulamasını istedi.

40 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak üzere IMF ile görüşmeler yürüten Arjantin’de resmi tüketici enflasyonu yüzde 52 iken, merkez bankası politika faizi ise yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.

Arjantin pesosu bu yıl dolar karşısında 17,17 oranında değer kaybetti. Türk lirasında bu kayıp yüzde 46,35 oldu.

Türkiye’de resmi enflasyon yüzde 21,31 iken, politika faizi yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 30’a ulaşmasıyla reel faizin daha da gerilemesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

IMF Batı Yarımküre Bölüm Başkan Yardımcısı Julie Kozack ile IMF Arjantin misyon şefi Luis Cubeddu tarafından yapılan açıklamada, “Kalıcı yüksek enflasyonla mücadele, mali açığın parasal finansmanının azaltılmasını, reel pozitif oranlı uygun para politikasını ve ücret-fiyat koordinasyonunu içeren çok yönlü bir yaklaşımı gerektiriyor” denildi.

İki yıldır sonuca bağlanmadan devam eden IMF ile Arjantin arasındaki borç yeniden yapılandırma görüşmeleri son haftalarda ivme kazandı.

YENİ EKONOMİK PLAN GELECEK

IMF, iki taraf arasında hedefli sosyal harcama ve kamu maliyesinin gelişimi konusunda genel anlamda anlayış birliği olduğuna ancak yeni program için daha fazla tartışma ihtiyacı bulunduğuna işaret etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, hükümetin kongreye yeni bir ekonomik plan göndereceğini ve bu planın IMF anlaşmasının da temeli olacağını açıklamıştı. Hükümet sözcüsü de planın bu ay içinde kongreye gönderileceğini belirtti.

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