IMF’den corona virüs için 50 milyar dolarlık kredi paketi

Financial Times’a röportaj veren IMF Başkanı Kristalina Georgieva IMF’nin corona virüs karşısında 50 milyar dolarlık bir acil durum fonu oluşturduğunu söyledi.

Georgieva, “İnsanlar sadece paraları olmadığı için ölmeyecekler” açıklamasında bulunarak IMF’nin virüse karşı mücadelede ülkelere destek olacağını söyledi.

Ülkelerin yardım isteme konusunda çekinmemeleri gerektiğini söyleyen IMF Başkanı, “Fonu daha yeni oluşturduk, fakat sizleri temin ederim ki talepler geldikçe çok çabuk harekete geçeceğiz” diyor.

50 milyar dolarlık kredi paketinin 10 milyar doları düşük gelir seviyesinde olan fakat corona virüs ile mücadele eden ülkeler için kullandırılacak. Geri kalan 40 milyar dolar ise orta gelir düzeyindeki ülkelere harcanacak.

Georgieva İran’ın henüz IMF’ten virüs konusunda yardım istemediğini de sözlerine ekledi.

DÜNYA BANKASI DA 12 MİLYAR DOLAR AYIRMIŞTI

Öte yandan Dünya Bankası dün corona virüsü salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla ayırdığını açıkladığı 12 milyar dolarlık kaynağın, öncelikle en yoksul ve en çok risk altındaki ülkelere aktarılacağını açıkladı.

Acil yardım paketinin içinde düşük maliyetli krediler, hibeler ve teknik yardım bulunuyor.

Söz konusu yardım, ülkelerin kamu sağlığı kapasitelerinin iyileştirilmesini, aynı zamanda salgının ekonomik etkisini azaltmak için özel sektörle birlikte çalışılmasını öngörüyor.