IMF’den kredi ve inşaat uyarısı: Sonu hiçbir zaman iyi bitmiyor

IMF, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren yeni bir araştırma yayımladı.

1970-2014 döneminde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme ve daralma dönemlerini inceleyen IMF uzmanları, kredi patlaması ve inşaat sektörü büyümesine dayanan söz konusu modelle bir süre için ekonomik performansın iyileştiği ancak kriz riskinin arttığı uyarısında bulunuyor.

Bu süreçte hızla büyüyen inşaat sektörü ve inşaat istihdamı, kriz döneminde de hızla daralıyor.

2000-2007 döneminde İspanya’da özel sektör kredileri hacminin milli gelire oranının ikiye katlandığını ve bu dönemde konut fiyatlarının da reel olarak iki katına sıçradığını hatırlatan uzmanlar, bu dönemde ekonominin de rekor düzeyde büyüdüğüne işaret etti. Bu dönemde toplam istihdam yüzde 27 artarken, inşaatta istihdam yüzde 47 gibi olağanüstü oranda oldu.

BİRÇOK ÜLKEDE YAŞANDI

Ancak 2008’de kredi balonu patlayınca, bu ülkede batık krediler arttı ve banka iflasları yaşandı. Bunun üzerine İspanya uzun dönemli ekonomik yavaşlama yaşadı.

Hızlı kredi büyümesi ile inşaat sektöründeki hızlı büyüme birlikteliğinin ve bu süreci takip eden hızlı çöküşlerin sadece İspanya’ya ve bir döneme özgü olmadığını belirten uzmanlar, birçok ülkede ve birçok dönemde benzer sonuçlar ortaya çıktığını vurguladı.

2018-2019 döneminde Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin nedeni olarak da birçok uzman, inşaat ve kredi büyümesine dayanan ekonomik modele işaret etmişti.