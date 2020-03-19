IMF’den Venezuela’nın corona için yardım talebine ret

Uluslararası Para Fonu (IMF), Venezuela’nın corona virüsü salgını mücadele için 5.0 milyar dolarlık kredi talebini reddetti.

Salgınla mücadele için 2001´den bu yana ilk kez IMF´nin kapısını çalan Venezuela’nın kredi talebi reddedildi.

“TANINMA KONUSUNDA NETLİK YOK”

IMF’den yapılan açıklamada, “Ne yazık ki fon şu anda bu talebi dikkate alacak durumda değil” denildi.

IMF’in Venezuela’nın talebini red etme gerekçesine ilişkin açıklamasında, “hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınması konusunda netlik olmaması” denildi.

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BOSNA’YA 165 MİLYON EURO

Diğer yandan IMF, corona desteği kapsamında Bosna’ya 165 milyon euro kredi verdi.

IMF’in Bosna temsilcisi Andrew Jewell yaptığı açıklamada, Bosna’ya desteğin Hızlı Finansman Enstrümanı çerçevesinde verildiğini belirtti.

IMF’in 50 milyar dolar büyüklüğündeki Hızlı Finansman Enstrümanı, üye ülkelerin corona virüsünün etkileri ile başa çıkma çabalarına destek için kullanıma sunulmuştu.

İran da resmi olarak IMF’den destek talep etmişti.(DHA)



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