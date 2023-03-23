İmsak vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur saatleri 2023… Sahur vakti kaçta?

Ramazan ayı başladı, vatandaşlar bu gece ikinci kez sahura kalkacak. İlden ile farklılık gösteren imsak vakti sahura kalkılarak oruç için niyet edilecek. Tüm illerde farklılık gösteren sahur vakitleri sebebiyle vatandaşlar da bulundukları illerdeki imsak vakitlerini araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve diğer tüm illerin imsak vakitleri haberimizde.

İL İL SAHUR VAKİTLERİ

İSTANBUL SAHUR SAATİ

İstanbul’da imsak vakti 05:29 olarak belirlendi.

ANKARA SAHUR VAKTİ

Ankara imsak vakti 05:16 olarak belirlendi.

İZMİR’DE SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir imsak vakti 05:41 olarak belirlendi.

SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.