In-Fa Tayfunu, Çin’de karaya çıktı

Çin’in bir tarafından şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken, ülkenin doğusunda yer alan Zhejiang eyaletini In-Fa Tayfunu vurdu.

Eyaletin kıyı kenti Zhoushan’da karaya çıkan tayfunun, bazı noktalarda taşkınlara yol açtığı, yüzlerce ağacı yerinden söktüğü ve çok sayıda bina ile aracın hasar gördüğü belirtildi. Yaklaşık 26 milyon nüfusa sahip Şanghay kenti ile civarındaki bölgelerde tayfun nedeniyle teyakkuza geçildi.

Tayfunun Şanghay’ın kuzeydoğu kıyısına bu gece ulaşması, kentin bazı bölgelerinin 250-350 milimetreye kadar çok şiddetli yağış alması beklendiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Bölgedeki 8 havalimanından uçuşlar tamamen iptal edilirken, metro ve tren seferleri azaltıldı ya da durduruldu. Vatandaşlara da dışarı çıkmama uyarısı yapıldı. Şanghay’daki inşaat alanlarında, teknelerde ve yıkılmaya yüz tutmuş yapılarda yaşayan en az 360 bin kişi tahliye edildi.

HAVALİMANINDA UÇAKLAR BAĞLANDI

In-Fa Tayfununun karaya çıkmasından saatler önce, Şanghay’daki bir havalimanında personeller olası hasarı önlemek için uçakları yere sabitledi. Park halindeki ve hangarda olmayan uçakların şiddetli rüzgar nedeniyle hareket etmesinin önüne geçilmesi amacıyla önlem alındı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou kentinde meteoroloji servisinin şiddetli yağış uyarılarına rağmen metro seferleri iptal edilmemiş, su basan metro tünelinde mahsur kalan kişilerden 12’si hayatını kaybetmişti.

Henan’da meydana gelen ve şu ana kadar 63 kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin etkilendiği sel felaketinden ders alan ilgili birimlerin, In-Fa Tayfunu karşısında alarma geçtiği belirtildi.