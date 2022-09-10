İnanılmaz hırsızlık: Komşulara ‘nakliyeciyiz’ deyip 3 katlı evi 6 günde soydular

Bursa’da Ünal Altınçekiç’in yazlıkta olmasını fırsat bilip 3 katlı evine giren 5 kişi, kendilerini komşulara nakliyeci gibi tanıtıp, 6 gün boyunca 300 bin TL tutarında mücevher, para ve değerli eşya ile kıyafet ve gıda ürünlerini çaldı.

Bursa Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Aralık Sokak’ta 27 Ağustos günü 58 yaşındaki Ünal Altınçekiç’in 3 katlı evine giren biri kadın 5 kişi, 6 gün boyunca parça parça 300 bin TL’ye yakın para, mücevher ve değerli eşyalar ile kıyafetler, iç çamaşırları ve gıda malzemelerini çaldı. Kendilerini komşulara nakliyeci olarak tanıtıp, ailenin taşındığını söyleyen şüpheliler, kalan eşyaları ise daha sonra gelip almak üzere poşetlere koyup binanın merdivenlerine bıraktı.

Ailesiyle birlikte Gemlik ilçesi Kumla Mahallesindeki yazlığında bulunan Ünal Altınçekiç, 2 Eylül günü eve döndüğünde hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. Altınçekiç, evinin çevresine alarm ve kamera taktırdı. Bir gün sonra geri dönen şüpheliler, alarm çalınca kaçtı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP POLİSE YAKALATTI

Polisin hırsızlık olayıyla ilgili çalışmalarını sürerken Altınçekiç de kendi imkanlarıyla hırsızların peşine düştü. Altınçekiç, eşine ait cep telefonunu ikinci el eşya satan bir internet sitesinde gördü. Müşteri gibi davranarak satıcı ile iletişime geçen Altınçekiç, pazarlık ettiği şüpheliyle anlaştı. Telefonu almak için iki sivil polisle buluşma noktasına giden Ünal Altınçekiç, şüpheli E.D.’yi (17) suçüstü yakalattı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise Altınçekiç’in evinden çalınan dizüstü bilgisayar bulundu.

HIRSIZIN ARSIZINA DENK GELDİK

Ünal Altınçekiç, 2 Eylül sabahı havalandırmak için evine geldiğinde tüm eşyaların dağıtıldığını belirterek, hırsızlık olduğunu ilk başta anlamadım. Duvarda televizyonu göremeyince eve hırsız girdiğini anladım. Hırsızın arsızına denk geldik. 3 katlı binanın her katını dağıtmışlar, her şeyi kırıp dökmüşler. Ama hırsız bir kere gelmemiş, her gün gelmiş gitmiş. Her geldiğinde evde eşya poşetleri vardı, onları bulmuşlar. Giderken ertesi gün götüreceği eşyaları da merdivene hazırlamışlar dedi.

KOMŞULARA ‘NAKLİYECİYİZ’ DEMİŞLER

Komşularının çocuğunun şüphelileri gördüğünü, ‘Siz kimsiniz, ne yapacaksınız bu eşyaları’ diye sorduğunda ‘Biz nakliyeciyiz, ev sahipleri taşınıyor. Biz de eşyaları taşıyoruz’ yanıtını aldığını söyleyen Altınçekiç, banka promosyonu ile aldığı zeytinyağı, ayçiçeği yağı, çay ve şekerin de hırsızlar tarafından çalındığını belirterek, “Çok değişik şeyler çalmışlar. Ben emekliyim, 10 gün önce 5 bin lira banka promosyonu aldım. Bu parayla zeytinyağı, ayçiçeği yağı, pirinç, çay, şeker, gıda ürünleri aldım. Hırsız bunları da çalmış. Torunumun mamasını, oyuncaklarını, aklınıza ne gelirse çalmış götürmüş. Götürmeye de devam edecekmiş ama o gün tesadüfen ben geldim eve onlar için hayal kırıklığı oldu” diye konuştu.

BU KADAR YIL HIRSIZLARA ÇALIŞMIŞIM

Evin fon perdesinin de çalındığını belirten Altınçekiç, 2 metre kumaş parçası onu bile çalmışlar. Zararımız çok büyük. İlk günde zararı ben 100 bin lira diye tahmin ediyordum. Her geçtiğimiz gün eksilen mallarımız ortaya çıktıkça, o zaman zararın büyük olduğunu anladık. Çalınan değerli eşyalar, mücevher, altınlarla birlikte takriben en az 250-300 bin lira. Benim aşağı yukarı 15 yıllık emeğime eşit. Yani bu kadar yıl hırsızlara çalışmışım ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin evini soymakla kalmadığını belirten Ünal Altınçekiç, Üst katta torunumun yatak odasında alkol alıp alem yapmışlar. Sigara izmaritlerini halıların üzerine atmışlar. Evin yanmadığına şükrediyoruz. Odada kıyafetlerini değiştirmişler, hatta tuvaletlerini bile halıların üzerine yapmışlar dedi.

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğerlerinin yakalanması polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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