‘İnanın, Erdoğan dönemi bitiyor’

Muhalefetin erken seçim taleplerine son verip ‘erken seçime hayır’ çağrısı yapmasını isteyen Cem Uzan, “Bak bakalım Erdoğan aday olabilecek mi? 25 Haziran 2023’te Erdoğan’ın dönemi bitecek, Türkiye’de yeni bir sayfa açılacak” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

Genç Parti’nin kurucusu Cem Uzan CHP, İYİ Parti ve HDP’ye böyle seslendi: 12 ay sabredin, 25 Haziran’da zaten davul zurnayla göndereceğiz.

Yurtdışında yaşayan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, muhalefete “İnanın Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitiyor. Seçim için sandık tarihi olan 25 Haziran 2023’ü bekleyin. Erken seçime ‘hayır’ deyin. 12 ay sonra Erdoğan’ı davulla zurnayla emekli edin gitsin” çağrısında bulundu.

Bir dönem Türkiye’nin en büyük iş insanlarından olan, eski medya patronu Cem Uzan, Genç Parti’yi kurarak siyasete atıldı. Partisi 2002 genel seçimlerinde yüzde 7.25, 2007 seçimlerinde ise yüzde 3.03 oy aldı. Ardından siyasi baskılarla karşılaşan Uzan’ın mal varlıklarına el konuldu, FETÖ’cü oldukları ortaya çıkan müfettiş, savcı ve hakimlerin kararlarıyla zor günler geçirdi. Hakkında değişik davalardan 42 yıl hapis cezası verilen Uzan, Türkiye’yi terk ederek Fransa’ya yerleşti. Halen Paris’te yaşayan Uzan, SÖZCÜ’nün sorularını yanıtladı ve Genç Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Uzan şunları anlattı:

ERDOĞAN ADAY OLAMAZ

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresi, Anayasaya göre 25 Haziran 2023 günü bitiyor. 2018 yılının Haziran ayında 5 yıllığına seçilmişti. Anayasamızda ‘Erken seçim’ diye bir tabir, böyle bir kelime yok. Ben Anayasa’yı baştan aşağı defalarca okudum. Anayasa profesörlerine danıştım. Anayasa’da ‘Seçimlerin yenilenmesi’ diye bir tabir var. Seçimlerin yenilenmesi tabiri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde olduğu gibi yapılır. Orada bir problem çıktı, üç hafta sonra seçim yenilendi. Seçimin üzerinden 5 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra seçim yenilenmesi olmaz. Bu konuda görüştüğüm, görüşlerine değer verilen bütün Anayasa profesörleri de aynı fikirde. Bu tartışmaya açık bir şey. Türkiye Cumhuriyeti’ni takribi 20 seneye yakın bir süredir milletin verdiği yetkiyle ister beğenelim, ister beğenmeyelim Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor.

– Şimdi görev süresinin dolmasına kalmış 12 ay. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer muhalefet partileri hiç kimse elini kolunu kıpırdatmasın. 25 Haziran 2023’teki normal süreci beklediğiniz taktirde Türkiye’yi ekonomik bir kaosa gittiği gibi, sosyal, politik ve yaşamsal bir kaosa götürmeden seçime götürün.

– Erdoğan, Anayasa’ya göre 2017 ve 2018’de iki kere cumhurbaşkanı seçilmiştir. Anayasa’nın 101. maddesinden bir cümle okuyacağım: Bir kişi, en fazla iki kere cumhurbaşkanı seçilebilir. AK Parti kimi aday gösterirse göstersin kimse bir şey diyemez. Ama Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olamaz. Neye göre? Kendi değiştirdiği Anayasa’ya göre. Erdoğan’ın milletin onayına sunduğu Anayasa’ya göre, nokta.

Erdoğan’ın Anayasa suçu işlemesine karışmayın

Cem Uzan’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önümüzdeki seçimde aday olamayacak. Tam da bu sebeple Uzan muhalefet partilerine şu çağrıyı yapıyor:

– Erdoğan’ın dönemi 12 ay sonra bitiyor. Hiçbir şey yapmayın oturun, seçim zamanını bekleyin bu kadar. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin üçüne de sesleniyorum: ‘Biz erken seçime evet demeyeceğiz ve Recep Tayyip Erdoğan’ın döneminin sona ermesini sağlayacağız’ diye millete taahhütte bulunun. Bak bakalım Recep Tayyip Erdoğan aday olabilecek mi? Böylece de ne SADAT’la, ne YSK ile uğraşacaksınız. Seçim 25 Haziran 2023’te olacak ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitecek, emekli olacak. Türkiye yeni bir sayfa açacak.

EKONOMİ VE YARGI NEFES ALIR

– O yüzden ‘Erken seçime hayır’ diyeceksin ve oturup 12 ay sonra yapılması gereken seçimi bekleyeceksin. 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçim için her parti, Anayasa çerçevesinde adayı kimse çıkartacak, millet de kimi istiyorsa seçecek. Erdoğan da emekli olacak. Erdoğan dönemi 12 ay sonra bitecek. Bunu deklare edip, bunun güvencesini millete verdiğin an yargı da ekonomi de nefes almış olacak. İnsanlar Haziran 2023’e umutla bakmaya başlayacak önemli olan bu.

– O yüzden muhalefet partilerine ‘Durun orada; hiçbir şey yapmayın 12 ay sonra davulla zurnayla Erdoğan’ı emekli edin gitsin’ diyorum. Onun, Anayasa suçu işlemesine karışmayın.

Endişenin çözümü erken seçime evet demekten geçmiyor

Uzan, CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu’nun SADAT’ın önüne gitmesini, yeni Seçim Kanunu’nun seçim kurulları oluşturulmasıyla ilgili düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini ‘Doğru’ bulduğunu söyledi. Uzan, “Endişelerinden dolayı bunu yapıyor. Endişelerinde haklı ama endişelerinin çözümü erken seçime ‘evet’ demek değil. ‘Yapmıyorum. 25 Haziran’da gel karşıma’ de. ‘Anayasa suçuna ben iştirak etmiyorum’ de. Ülkeyi 20 sene yönetmiş bir sene daha yönetsin ne olacak? Dolar 16 lira değil 26 lira olsun. Millet seçti. Ne yapıyorsa yapsın. Ondan sonra da yenisi gelecek düzeltecek” diye konuştu.

BU YIL İÇİNDE MEDYAYA DÖNÜYOR

Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesi olan Star’ı yayımlayan Cem Uzan, özel televizyonları, radyoları da ilk kuran isimdi. Basında yeniden yer alıp almayacağı sorusuna Uzan şu karşılığı verdi: “Bu yıl içinde medyaya geri dönüyorum. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyorum. Hem siyasette, hem de özgür medyada olacağım.”

Haziran 2023’te Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacağım

20-25 yıl önce siyasete hayatını verdiğini söyleyen Cem Uzan, bu yolda “Ölmek var, dönmek yok” dediğini kaydediyor. “Türkiye için doğruları söylüyorum. Onlar başka muhalefet ama ben de bir o kadar muhalefetim” diyen Uzan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Televizyonda programa çıktığımda canlı yayında beni 24 saatte 100 bin kişi izliyor. Haftada 500-600 bin kişiye ulaşıyorum. Ben hiç bir şeyin etkisinde kalmadan Türkiye Cumhuriyeti devletinin mevcudiyeti için doğruları söylemeye devam edeceğim. Millet de bana teveccüh gösterip oyunu verdiği takdirde hiçbir engel duramaz benim önümde. Onun için doğruyu söylüyorum.”

“Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023’te Türkiye’ye cumhurbaşkanı olacağım” ifadesini kullanan Uzan, ‘siyasi yasak’ iddiaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bana, ‘hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var’ deniliyor. Diyenlere, ‘Bir dakika’ deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel’de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan’da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor.”

HER GÜN 12 KİLOMETRE KOŞUYOR

62 yaşındaki Cem Uzan, Paris’te yaşıyor, yazları Fransa’nın gözde yörelerine gidiyor. Sporu hiç ihmal etmiyor. Günde 12 kilometre yürüyor-koşuyor. Toplantılarını yapıyor, Türkiye’de ki siyasi gelişmeleri de izliyor. Spor yaparken karşılaştığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla sohbet ediyor. Memleket hasretinden, spordan konuşuyorlar.