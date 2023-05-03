60.7 F
Los Angeles
2 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİnce cevaplıyor

İnce cevaplıyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs yaklaşıyor, seçim heyecanı artıyor… SÖZCÜ TV, Liderler Özel programıyla sandığın gündemini adaylar ve parti başkanlarıyla birlikte değerlendirmeye devam ediyor.

SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar ve Aytunç Erkin’in soruları, Alişer Delek’in moderatörlüğü ve İpek Özbey ile Simge Fıstıkoğlu’nun yorumlarıyla ‘Liderler Özel’in bu akşamki konuğu Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce olacak.

“Neden ‘Kılıçdaroğlu İHA ve SİHA’lara çomak sokuyor’ dedi? DEVA lideri Babacan ile yaşadığı oy verme polemiği nereye varacak? Muharrem İnce’nin oy oranı ne, 14 Mayıs’a günler kala saha ve anketler ne gösteriyor?” sorularına Muharrem İnce yanıt verecek.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,480BeğenenlerBeğen
16,192TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States