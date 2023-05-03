İnce cevaplıyor

14 Mayıs yaklaşıyor, seçim heyecanı artıyor… SÖZCÜ TV, Liderler Özel programıyla sandığın gündemini adaylar ve parti başkanlarıyla birlikte değerlendirmeye devam ediyor.

SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar ve Aytunç Erkin’in soruları, Alişer Delek’in moderatörlüğü ve İpek Özbey ile Simge Fıstıkoğlu’nun yorumlarıyla ‘Liderler Özel’in bu akşamki konuğu Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce olacak.

“Neden ‘Kılıçdaroğlu İHA ve SİHA’lara çomak sokuyor’ dedi? DEVA lideri Babacan ile yaşadığı oy verme polemiği nereye varacak? Muharrem İnce’nin oy oranı ne, 14 Mayıs’a günler kala saha ve anketler ne gösteriyor?” sorularına Muharrem İnce yanıt verecek.