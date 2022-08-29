İnce: Cumhurbaşkanı olduğum gün o sapıkları gökyüzüne hasret bırakacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Cumhurbaşkanı olduğum gün, ‘Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun’ diyen sapıkları, bu sapıkları millete imam diye yutturan sapık severleri gökyüzüne hasret bırakacağım” dedi.

Daha önce altılı masaya “Aday bulamıyorsanız buradayım” diye seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu kez Cumhurbaşkanı olduğunda yapacağı icraatlerden birini açıkladı.

“CUMHURBAŞKANI OLDUĞUM GÜN YAPACAĞIM”

Sosyal medya paylaşımında bulunan İnce, “Bakın çok açık konuşuyorum! Ant olsun ki; Cumhurbaşkanı olduğum gün, ‘Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun’ diyen sapıkları, bu sapıkları millete imam diye yutturan sapık severleri gökyüzüne hasret bırakacağım!” ifadelerini kullandı.

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