İnce: Darbe paranoyası yeniden hortlatılıyor

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, normalleşme takviminin açıklandığı bason toplantısında CHP’yi hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde rakibi olduğu Erdoğan’a yanıt veren İnce, şunları söyledi:

* Darbe paranoyası yeniden hortlatılıyor. Adeta darbe ticareti yapılıyor. AKP’nin FETÖ ile ortak olduğu dönemde darbe paranoyası ile düzmece deliller ile ülkemize ve milli ordumuza nasıl kumpas kurduklarını biliyoruz.

DOLARIN 7 TL’Yİ AŞMASINI PERDELEMEK İSTİYORLAR

* Şimdi de yine darbe yapacaklar yalanı ile yeni kumpaslar peşindeler. Darbe yapacaklar yalanıyla başarısızlıklarını beceriksizliklerini, işsizliği, hayat pahalılığını, maske bile dağıtamamış olmalarını, vatandaşa para vermek yerine IBAN vermelerini, doların 7 lirayı aşmasını perdelemek istiyorlar.

* Geçtiğimiz yıl Türkiye’de darbeler dönemi kapanmıştır diyen siz değil miydiniz? Ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunurken bu sistem darbeler dönemini sona erdirecek diyen siz değil miydiniz?

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi darbe imasında bulunmakla suçlayarak, şunları söylemişti: CHP yöneticilerinin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Bu zihniyetin ülkemizin 70 yıllık demokrasi tecrübesinden zerre kadar nasiplenmediği anlaşılıyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz’da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar.

800 BİN FARK YEDİNİZ

* Daha geçen yıl seçmenin sandıktaki tercihini beğenmeyip YSK darbesiyle seçmenin iradesini yok sayıp seçim yenileten ve 800 bin fark yiyen siz değil misiniz? O süreçte “Bekamızı demokrasiye feda etmeyelim” diyenlere sessiz kalanlar siz değil misiniz?

SEÇİMLE GİDECEKSİNİZ

* Darbe ticaretinden size ekmek çıkmaz, darbe ticaretinden size mağduriyet çıkmaz. Bırakın bu darbe ticaretini, demokrasiyi içselleştirin, yargı bağımsızlığını sağlayın, hukukun üstünlüğüne inanın, ekonomiyi düzeltin. Bunları yapamazsanız sandıkta darbeyi millet size yapacak. Seçimle geldiniz, her türlü antidemokratik uygulama ve heveslerinize rağmen seçimle gideceksiniz.