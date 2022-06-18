Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin “Türkiye gayri safi milli hasılası 8 bin 500 dolar olan fakir bir ülke. ‘Tarım, tarım’ diye bağırıyoruz da bize getirdiği para 50 milyar dolar” açıklamalarına tepki gösteren Memleket Partisi lideri İnce, “Erdoğan milletin kefen parasına göz dikti; 50 milyar doların nesini beğenmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin “Türkiye gayri safi milli hasılası 8 bin 500 dolar olan fakir bir ülke. ‘Tarım, tarım’ diye bağırıyoruz da bize getirdiği para 50 milyar dolar” ifadeleriyle tepki çekmişti.

Tek tek siyasi partilerle görüşerek, gıda ve tarım krizine ilişkin partisinin hazırladığı raporları sunan, bu konuda harekete geçme çağrılarında bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Büyükdede’nin açıklamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

“50 MİLYAR DOLARIN NESİNİ BEĞENMİYORSUNUZ?”

İnce, şu ifadeleri paylaştı:

*Türkiye fakir bir ülke değildir. Ekonomik tercihler nedeniyle halkı fakirleşmiş, yönetenleri zenginleşmiş bir ülkedir.

*Akıllı tarımı hayata geçirseydiniz dünyaya buğday ihraç ederdik.

*Erdoğan milletin kefen parasına göz dikti; 50 milyar doların nesini beğenmiyorsunuz?

“EMİN OL ERDOĞAN, SENİ SEÇİMLE, SIĞINMACILARI DİPLOMASİYLE GÖNDERECEĞİZ”

Muharrem İnce, Litvanya maçında tribünlerde “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganı atanların gözaltına alınmasına ilişkin ise, “‘Sığınmacı istemiyoruz’ sloganı atmak vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Sorun slogan atmak değil; sığınmacıların yarattığı sorunları görmezden gelmek, Suriyelileri vatandaş yapmaktır. Emin ol Erdoğan; seni seçimle, sığınmacıları da diplomasiyle göndereceğiz!” diye konuştu.

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