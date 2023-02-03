İnce Erdoğan’a seslendi: Çalma





Muharrem İnce, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği “Bay bay Kemal” sözüne ilişkin bir videoyu “Çalma!” notuyla paylaştı.

Erdoğan’ın grup toplantısındaki “Öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal hoş olsun” sözlerinin olduğu videoda, İnce’nin 2018 yılındaki konuşmasına da yer verildi.

İnce’nin “Sayın Erdoğan, bay bay Muharrem, bay bay Muharrem deyip durma. Bak millet sana ‘Bay bay Recep’ deyiverir” dediği video ‘Telifi isteseniz de veremezsiniz :)’ ifadeleriyle sona erdi.