64.4 F
Los Angeles
5 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemİnce: Kılıçdaroğlu tarafından bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı

İnce: Kılıçdaroğlu tarafından bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı

Alaturka Online
Alaturka Online

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında, deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen, bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: TEKLİF YAPILDI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İnce’ye adayların kesinleşeceği son günden önce teklif yapılsa farklı tablo olur muydu?” sorusuyla ilgili “Orada değil ama teklif yapıldı. Öncesi de sonrası da dahil olmak üzere bir teklif yapıldı” ifadesini kullandı.

“Teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı?” sorusuna “Evet, öyle. O gün heyetler yan yanaydı, o gün bir teklif olmadı. Karşı tarafı suçlamayacağım, karşı taraf belki kendini haklı görüyordur” cevabını verdi.

Gündem
Önceki haber
Erdoğan: Anketlere göre açık ara öndeyiz
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,424BeğenenlerBeğen
16,202TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States