İnce: Kılıçdaroğlu tarafından bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında, deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen, bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: TEKLİF YAPILDI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İnce’ye adayların kesinleşeceği son günden önce teklif yapılsa farklı tablo olur muydu?” sorusuyla ilgili “Orada değil ama teklif yapıldı. Öncesi de sonrası da dahil olmak üzere bir teklif yapıldı” ifadesini kullandı.

“Teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı?” sorusuna “Evet, öyle. O gün heyetler yan yanaydı, o gün bir teklif olmadı. Karşı tarafı suçlamayacağım, karşı taraf belki kendini haklı görüyordur” cevabını verdi.