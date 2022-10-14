İnce: Memleketinden kaçıp gelen adamlarla burada bu cumhuriyeti yaşatamayız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa’da yaptığı konuşmada “Bu topraklar kanla kuruldu. Memleketinden kaçıp gelen adamlarla burada bu cumhuriyeti yaşatamayız biz. Hepsini göndereceğiz” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa ziyareti kapsamında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Meydanında vatandaşlarla buluştu. Esnaf ziyareti yapan İnce, meydanda bulunanlarda davul-zurna eşliğinde ‘zigoş’ isimli oyunu oynayıp, halay çekti. Burada konuşan İnce şunları söyledi:

* “Sloganımız şu. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan. Bizim yolumuz bu. Biz ne Amerikancıyız, ne Rusçuyuz. Biz, milli Türk devletinden yanayız. Mevcut iktidar doğru bir iş yaparsa destekleriz. Yanlış bir iş yaparsa karşı koyarız. Erdoğan’ın ve AK Parti’nin ekonomi politikalarını beğenmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Tarım politikalarını doğru bulmuyoruz. Tarımı bitirdi. Eğitim politikalarını doğru bulmuyoruz. Sığınmacı politikasını doğru bulmuyoruz. Sokaklar Suriyeli dolu Afgan dolu. Bunları göndereceğiz. Hiç çaresi yok.

* Bu topraklar kanla kuruldu. Memleketinden kaçıp gelen adamlarla burada bu cumhuriyeti yaşatamayız biz. Hepsini göndereceğiz. Ancak şunu söyleyeyim. Sırf muhalefet yapmış olmak için de muhalefet yapmayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu Amerika’ya gitmiş, Amerika’da diyor ki Biz keşke Ukrayna’dan yana olsaydık. Ya şu andaki iktidar bir denge politikası uyguluyor. Rusya’yla Ukrayna arasında bir denge politikası uyguluyor. Bence doğru bir iş yapıyor. Doğru bir iş yapıyor.

“İKTİDARIN BİR TANE DOĞRU İŞİ VAR”

* İktidarın bir tane doğru işi var. O da Ukrayna-Rusya savaşı. Doğru yönetiyor. Kılıçdaroğlu Amerika’dan Amerika’ya selam çakıyor. Ukrayna’yı desteklemek demek Amerika’yı desteklemek demektir. Ben Rusya’nın, Amerika’nın desteğiyle iktidar olmak istemiyorum. Ben Türk milletinin desteğiyle iktidar olmak istiyorum. Ben bu hükümeti göndermek istiyorum. Erdoğan’ı göndermek istiyorum.

* Ne zaman Erdoğan’ı gönderecek olsak Kılıçdaroğlu çıkıyor türban diyor, başörtüsü diyor, doğal gazı kapatıyor, elektriği kapatıyor, mazotu kapatıyor, gübreyi kapatıyor, kirayı kapatıyor. Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyor. Şimdi de Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyor. Bunlar danışıklı dövüş yapıyorlar. Bakmayın kavga ettiklerine. Ortak bunlar ortak. Son cümlem şu olsun. Erdoğan, muhalefetini de al, çek git.”

İnce, konuşmasının ardından Demirtaş Lozan Mübadele Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. (DHA)

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