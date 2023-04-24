İnce uyardı: Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından seçim süreciyle ilgili paylaşım yaptı.

“HER GÜN YENİ BİR İFTİRA, YENİ BİR TROLL SALDIRISI İLE KARŞILAŞIYORUZ”

Mesajında sert ifadeler kullanan İnce, şunları belirtti:

* “Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz.

* FETÖ’nün ve PKK’nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler.

“MUHALEFETE NEDEN MUHALEFET EDİYORSUN DİYE AĞLAMAK YOK AMA”

* Buradan son defa Millet İttifakı’nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!”