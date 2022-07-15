İnce’den Erdoğan’a: Ağlamayı bırak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yüksek enflasyonu 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a cevap verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Konuşmasında enflasyona da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

*15 Temmuz için yayınladığı video mesajında, “Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği enerji başta olmak üzere, küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur.

*İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz.

*Böylece, 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz.

“AĞLAMAYI BIRAK”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan’ın yüksek enflasyonu 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğü yönündeki ifadelerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Türkçe Olimpiyatları ve 15 Temmuz şehitleri anısına basılan madeni paraları paylaşan İnce, “15 Temmuz’un nedeni de enflasyonun nedeni de sensin. Ağlamayı bırak.” dedi.

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