İnce’den Erdoğan’a: Bir ay önce kabadayılık yapıp bugün niye pes ettiniz?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine kabul süreciyle ilgili iktidarı eleştirerek, “Bir ay önce kabadayılık yapıp bugün niye pes ettiniz. Yoksa seçimler yaklaştı diye üç, beş kuruşa tamah mı ettiniz? Ne yaptınız?” diye sordu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için geldiği İzmir’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya kabulüyle ilgili süreci değerlendirerek konuşmasına başlayan İnce, şunları dile getirdi:

*Geçmişte Yunanistan NATO’nun askeri kanadından ayrılmıştı. O yıllardaki darbeci Kenan Evren bunun karşılığında hiçbir şey almadan Yunanistan’ın tekrar NATO’ya geri dönüşünün önünü açtı.

*Bugün de İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir tartışma yaşıyoruz. Onların NATO’ya girişleriyle ilgili. Bir ay önce Erdoğan, ‘Ben başta olduğum sürece bu iki ülke NATO’ya giremez’ demişti. Bugün anlıyoruz ki yeşil ışık yakılmış. Bu iş gerçekleşecek.

“BİR AY ÖNCE KABADAYILIK YAPIP BUGÜN NİYE PES ETTİNİZ?”

*Şimdi sorularımız var. Muhalefetten de tık yok nedense. Burada konuşmayacaksa muhalefet nerede konuşacak. Sorularımız net! Karşılığında ne aldık? Bir, KKTC’yi mi tanıdılar. İki, bu iki devlet terörle ilgili yasal düzenlemeler mi yaptılar?

*Terör örgütlerini destekleyen dernekler var. Bu dernekleri kapattılar mı? Geri istediğimiz 24 terörist var. Bunları bize iade ettiler mi? Ne yapıldı. PKK’ya silah vermeyeceklerinin garantisini verdiler mi? Parlamentoları mı verdi?

*Sözlü mü verdiler, hükümetler mi verdi? Kim verdi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bilgi istiyorum. Memleket Partisi olarak bilgi istiyoruz.

*Geçen seçimde yarışmış, ikinci olmuş birisi olarak bilgi istiyorum. Her halükârda bilgi istiyorum. Şahsım adına, partim adına, vatandaşlar adına bilgi istiyorum. Bunu kamuoyuna açıklamalısınız. Bir ay önce kabadayılık yapıp bugün niye pes ettiniz. Yoksa seçimler yaklaştı diye üç, beş kuruşa tamah mı ettiniz? Ne yaptınız?

“DİK DUR EĞİLME AMA BU MİLLET SENİNLE DEĞİL”

*Her gittiği yerde Erdoğan’a, ‘Dik dur eğilme, bu millet seninle’ diye slogan atıyorlardı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne dik duramadın. 15 Temmuz’u, terör örgütlerini bunlar finanse ettin dedin. Gittin kucaklaştın.

*Suudi Arabistan’a katil dedin. Gittin dosyayı teslim ettin. Mısır’a darbeci dedin görüşmenin yollarını arıyorsun. Terör devleti dediğin İsrail ile barıştın. NATO’ya alınmayacaklar dedin bugün önünü açtın. Nasıl eğilmiyorsun sen? Nasıl dik duruş bu? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben söylüyorum. Erdoğan dik dur eğilme, bu millet seninle falan değil ama dik dur eğilme. Niye eğiliyorsun?

“DEVLET ÇÖKTÜ

*20 yılın sonunda devlet çöktü. Devletin gelenekleri, kuralları kalmadı. Anayasa’ya uymayan bir Erdoğan vardı. Erdoğan’ın Anayasa’ya uyması yerine Anayasa’yı Erdoğan’a uydurduk. Yine de devlet çöktü. Türkiye’de artık Merkez Bankası’nın görevini Fiyat İstikrarı Komitesi yapıyor, çocuklarımıza her gün tecavüz ediliyor.

*Daha dün Yalova’da oldu yeni bir olay. Benim memleketimde. 81 vilayet de benim memleketim ama utanıyorum yani. Derelerimize sahip çıkmadılar. Ovalarımıza sahip çıkmadılar. Madenlerimize sahip çıkmadılar.

*Çocuklarımıza sahip çıkmıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı‘nın yeni görevi fırın işletmeciliği. Fırın işletecekmiş, çocuklar fırıncı olacak, Milli Eğitim Bakanlığı da ekmek satacak. Allah akıl fikir versin bunlara ne diyelim.

“VERDİK YETKİYİ BULDUK BELAMIZI”

*İktidarın ders almamak gibi bir huyu var. Ders almıyor. 2022 yılından beri 20 yıldır Marmaris yanıyor. Yangın çıkmayan yıl yok. Geçen yıl orada tüm köyleri gezdim. Yangınların etkisini daha yeni atmıştık üstümüzden. Bu sene yine yanıyor. 5-6 gün yanıyor.

*Yine seyrediyoruz. Derelerimize siyanür dökülüyor. Seyrediyor hükümet. 2018’de yarıştığımız günlerde dolar 4,60’dı. 16,17,18 geziyor şimdi. Ver yetkiyi gör etkiyi demişti. Verdik yetkiyi bulduk belamızı.

“CUMHURBAŞKANI SİZİN MARABANIZ MI?”

*Tek adamdan bıktık. Yargıç o, hakim o, polis o, öğretmen, doktor, Merkez Bankası, TÜİK Başkanı o. Şimdi yeni bir moda çıkardılar. Bir cumhurbaşkanı adayı bulacaklar. Ama o cumhurbaşkanını 6 parti genel başkanı yönetecekmiş. Ya Cumhurbaşkanı sizin marabanız mı? Peki söylüyorum size şimdi.

*Libya Tezkeresi’ne İYİ Parti evet oyu verdi. CHP hayır oyu verdi. Neden hayır oyu verdi onu da anlaşmış değilim. Atatürk‘ün partisine Libya Tezkeresi’ne hayır oyu vermek yakışmamıştır. Mavi vatana karşı mısınız siz? Şimdi soruyorum. Bu 6’lı masa, cumhurbaşkanı adayını seçtirmiş olsaydı ne olacaktı?

*Libya Tezkeresi gelecek. Seneye de Libya Tezkeresi gelecek. İYİ Parti’yi mi dinleyecekti Cumhurbaşkanı? CHP’yi mi dinleyecekti? Siz daha bir Libya Tezkeresinde anlaşamamışsınız.

“TIPIŞ TIPIŞ OY VERİLECEK BİR ADAY ARIYORLAR”

*Erdoğan’dan kurtulacağız. Kurtulmalıyız, hiç itirazım yok. Tarımı kim bitirdi? Ekonomiyi 13 sene kim yönetti? Ali Babacan yönetmedi mi? Suriyeliler Davutoğlu’nun döneminde gelmedi mi Türkiye’ye? Bunların sorumlulukları yok mu?

*Bunlarla mı kurtaracağız şimdi? Ekonominin bu hale gelmesinde Ali Babacan’ın payı yok mu? Devlet Planlama Teşkilatı kuracaklarmış. Kapatılırken altında imzaları yok mu bu arkadaşların? Türkiye’nin yeni bir duruşa ihtiyacı var. Biz bu duruşu gösterdiğimiz için bize operasyon çekiyorlar işte.

*Çünkü ‘tıpış tıpış oy verilecek’ bir aday arıyorlar. 2014’de tıpış tıpış oy vereceksiniz dedi ya, öyle bir aday arıyorlar. Öyle bir adayı aday yaptıkları gün Memleket Partisi zirve yapacak bunu biliyorlar. Atatürkçülerin partisi Memleket Partisi. Ne yapalım? Memleket Partisi’ni çökertelim. Ne yapalım?

*Bazılarına milletvekilliği sözü verelim. Göz kırpalım, bir operasyon çekelim. Alayınız gelse bir şey yapamazsınız. Bir tek tuğla bile sökemediniz. Bir tane bile ilçe başkanı istifa etmedi. Türkiye’nin en ilkeli partisi, en dik duruşlu, ne yapacağını bilen bir partiyiz biz. Ne yapacağımızı biliyoruz.

“İYİ PARTİ VE CHP GENEL BAŞKANLARI RANDEVU VERMEDİ”

*Tüm siyasi parti genel başkanlarına bir mektup yazdım. Tarım, gıda, beslenme, ekmek, su konularında sıkıntı olacak dedim. Büyük sıkıntılar geliyor. Bunlar daha bir şey değil. Ekmek 10 lira olacak bu gidişle. Bir çözüm önerisi hazırladık.

*Bütün siyasi partilere dedim ki genel başkanlarınız randevu verirse gelip raporu size sunacağım. Yeniden Refah Partisi’ne gittim. DSP’ye gittim. Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi’ne genel başkanları randevu verdi; gittim dosyayı kendim sundum.

*İYİ Parti ve CHP genel başkanları randevu vermedi. ‘Genel Başkan Yardımcınız gelsin’ dediler. Tamam dedim, hiç sorun değil. Demek ki ekmek fiyatları arkadaşları ilgilendirmiyormuş ya da benimle görüşmek istemiyorlar. Olabilir, küsmüyoruz, kızmıyoruz.

“ERDOĞAN GEL DERSE BAL GİBİ GİDECEĞİM, MİLLETİN EKMEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

*Güvenliğe bırakın sizi görmek istemiyoruz derlerse güvenliğe de bırakırız. Ama yine ahlak yoksunu bazıları. MHP lideriyle ne görüştü, onu ikna etti diye yazdı. Alçaklar, namussuzlar. Böyle konuşmak istemiyorum ama bunlar alçak.

*19 partiye mektup yazmışım, MHP’de bunlardan birisi. Gel görüşelim demiş nezaket göstermiş. Dosyayı verdim. MHP ile niye görüştün diyenler; CHP Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı siz niye randevu vermediniz? Ekmek sizin için önemli değil mi diye sormaları lazım?

*Bahçeliyle neden görüştün diye soru soracağınıza CHP ve İYİ Parti neden randevu vermedi? Sen 4 sene önce cumhurbaşkanı adayıydın. Konuşmak istediğin konu ekmek, gıda, su, hayat pahalılığı. Bunu sorgulamaları lazım.

*Yarın Erdoğan gel randevu veriyorum derse gitmeyecek miyim? Bal gibi de gideceğim. Ben milletin ekmeğini düşünüyorum.

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