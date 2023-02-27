İnce’den Erdoğan’a: Hesabını yargıda vereceksin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün; deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret etti. Erdoğan burada; “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” demişti.

İNCE’DEN SERT TEPKİ

Muharrem İnce, Erdoğan’ın sözlerine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İnce, “Ben deprem bölgesinde ‘Ordu sahaya geç çıktı, ekipler müdahalede geç kaldı’ dediğimde hakaret eden Erdoğan, geç kalındığını itiraf edip helallik istiyor. Demokrasi helallik isteme değil hesap verme rejimidir. Erdoğan sen ve ekibin yapamadıklarınızın hesabını yargıda vereceksiniz!” ifadelerini kullandı.