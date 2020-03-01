İnce’den Erdoğan’a sert tepki: Bilgi vermeye mecbursun

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yalova İl Teşkilatının 11’inci Olağan Kongresi, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden alınan Vefa Salman ve çok sayıda partili katıldı.

“HEM S-400 ALACAKSIN, HEM NATO’DAN YARDIM İSTEYECEKSİN”

Kongrede, söz alan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştirilerde bulundu.

Erdoğan’a, “NATO toplanmış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanmış, sen TBMM’yi neden toplamıyorsun? Neden Salı gününe sarkıtıyorsun” diye soran İnce, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Hem S-400 alacaksın Rusya’dan, hem NATO’dan yardım isteyeceksin. Böyle bir mantık olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gece 03.00’te açıklandı resmi sonuçlar, ben 9 saat sonra açıklama yaptım.

*Kıyamet koptu ‘Muharrem İnce nerede’ diye. 36 şehit var, Cumhurbaşkanı 36 saat yok ortalıkta.

“GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin kritik günlerden geçtiğini kaydeden İnce, şöyle devam etti;

*30 Ağustos 1922´den bu yana bu topraklarda ordumuz hiç mağlup olmadı. Kıbrıs´ta mağlup olmadı, teröre karşı mağlup olmadı, şimdi en kritik günlerden geçiriyoruz.

Ordumuzun moralini bozmayacağız, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Memleketi siz yönetiyor olabilirsiniz ama memleket sadece sizin değil.

*Hiçbir Mehmetçiğimin moralinin bozulmasını istemiyorum. Ben devleti yöneten siyasetçilere sesleniyorum, askerlere değil. Bu ülkede her 10 kişiden biri yabancı. Iraklı var, Afgan var, Pakistanlı, Suriyeli, Libyalı var.

*Suriye bizim komşumuz, orada bir problem olduğunda ben de Cumhurbaşkanı olsaydım gelecek olan kadınlara, çocuklara, yaşlılara Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yardım ederdim.

*Buna itirazım yok ama 500 bin savaşacak yaşta Suriyeli İstanbul, Yalova, İzmir sokaklarında gezerken 20 yaşındaki Mehmetimizin İdlip´de şehit olmasını kabul edemem.

“CHP GENEL BAŞKANINA BİLGİ VERECEKSİN”

*Cumhurbaşkanısın, kabul ediyoruz, millet seçti. İYİ Parti´ye, MHP´ye, BBP´ye bilgi veriyorsun ana muhalefet genel başkanına tenezzül etmiyorsun.

*Sevmeyebilirsin, kırgın olabilirsin, devlet yönetmek başka bir şeydir. Bilgi vermeye mecbursun. Sorunları çözmek yerine sorunları çoğaltarak bu memleketin başını selamete kavuşturamayız.

*Biz askerlerimize saldırıyı rejim mi yaptı, Rusya mı yaptı? Hala bunu Rusya yaptı diyemiyoruz.

Konuşmaların ardından tek aday olarak girilen genel kurulda Mehmet Gürel, CHP Yalova İl Başkanı oldu. DHA

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