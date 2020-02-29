İnce’den Erdoğan’a: Yazıklar olsun

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Alaturka Online
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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Muharrem İnce’nin açıklaması şöyle oldu:

Sıvasız evlere, anaların yüreğine ateş düşmüş, memleket yangın yeri. Başkomutanım diye caka satan AKP Genel Başkanı 36 saat sonra çıkmış kürsüye gülüyor, daha vahimi o gülerken alkışlar patlıyor. Yazıklar olsun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib saldırısının ardından yaptığı ilk konuşmada gülmesi, sosyal medyada tepki topladı.

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