İnce’den Erdoğan’a: Yazıklar olsun

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltıda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.
Muharrem İnce’nin açıklaması şöyle oldu:
Sıvasız evlere, anaların yüreğine ateş düşmüş, memleket yangın yeri. Başkomutanım diye caka satan AKP Genel Başkanı 36 saat sonra çıkmış kürsüye gülüyor, daha vahimi o gülerken alkışlar patlıyor. Yazıklar olsun.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib saldırısının ardından yaptığı ilk konuşmada gülmesi, sosyal medyada tepki topladı.