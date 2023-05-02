İnce’den HDP’ye: Dünyayı size dar ederim

Gaziantep’te dün 1 Mayıs kutlamaları sırasında HDP’li ve Memleket Partili iki grup arasında arbede yaşandı. Kısa süreli kavgaya dönüşen arbede alanda görevli polisler ile mitinge katılan vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
“AKLINIZI BAŞINIZA ALIN”
Yaşanan olaya Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Muharrem İnce “Gaziantep’te 1 Mayıs kutlamaları sırasında HDP’li militanlar Memleket Partili gençlerimize saldırmış. Buradan sesleniyorum; evlatlarımdan birinin kılına zarar gelirse dünyayı size dar ederim. Aklınızı başınıza alın!” dedi