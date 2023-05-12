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11 Mayıs 2023
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İnce’nin çekilme kararı seçimi nasıl etkileyecek?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin 14 Mayıs’taki seçime 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi siyasette şok etkisi yaşattı. Seçimin nabzını tutan SÖZCÜ TV, Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı, SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin’in sorularıyla katkı sağladığı Büyük Satranç Tahtası’nda büyük kararı masaya yatırıyor. “Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Çağrım geçerli Türkiye Sofrası’na bekliyoruz’ diyerek Muharrem İnce’ye, davetini yenilemesi siyasette nasıl yankılandı? İnce’nin kararı ne olacak, Millet İttifakı’na katılacak mı?  Cumhur İttifakı İnce’nin çekilme kararına nasıl bakıyor?

Pazar günü seçim yarışı nasıl sonuçlanacak?” sorularını İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İYİ Parti İstanbul Mv. Adayı Ece Güner, Gazeteci Necdet Saraç, Siyasal İletişim Uzmanı Şeyda Taluk ve Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, yanıtlayacak.

 

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