İnce’nin yol haritası… 9 Ağustos 2020 FOX Ana Haber Hafta Sonu

İnce: ‘’Kim hain, kim bölücü açıklayacağım!’’ 9 Ağustos 2020 FOX Ana Haber Hafta Sonu ekstra videoları yayında hemen izle! Metropollerde AVM, küçük şehirlerde düğün ve taziyeler riskli… 9 Ağustos 2020 FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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