CHP Yalova Merkez İlçe Başkanı Erdem Doğancı, önceki gün yapılan Yalova Belediye Meclis Toplantısı’nda yaşanan tartışmaların sorumlusunun Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk olduğunu söyledi. Doğancı, "Biz gördüğümüz yanlışları dile getirdikçe mecliste bir tahammülsüzlük boy gösteriyor. Bir taraf dilediği zaman söz alıp konuşabilirken bizlerin sözü devamlı kesiliyor. alkın iradesiyle seçilen meclis üyelerinden oluşan belediye meclisi adil yönetilmiyor” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Yalovabelediyesi #Kayyum #Tartışma #Meclis #CHP #AKP
Anasayfa Alaturka Online “İNDİR ELİNİ KOLUNU!” Yalova Belediyesi karıştı! CHP ve AKP’liler birbirine girdi!