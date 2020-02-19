İnfazcı babanın diğer oğlu ve karısı da yakalandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan ve terör örgütü IŞİD’in sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu sözde komutan Abu Taki Alshamy’nin eşi ve diğer bir oğlunun da Kocaeli’de yaşadığını belirledi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere ait adrese 17 Şubat’ta operasyon düzenleyen ekiplerin, Alshamy’nin eşi B.A. ve oğlu V.E.’yi gözaltına aldığı öğrenildi.

B.A. ve V.E. Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bu olayla birlikte gözaltına alınan 6 IŞİD’linin sorguları, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor. (İHA)

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