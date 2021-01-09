Salon: Beşkaza
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Ziya Özorhon
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz 1, Erdem İlter 4, Abu 25, Emir Gökalp 2, Caner Ercan, Barış Hersek, Mustafa Baştürk, Polat Kaya, Cook 15, Sercan Ergin, Atkins 12, Frazier 19
Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen 2, Morgan 22, Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva 4, Semih Erden 5, Onuralp Bitim, Kennedy 3, Taylor 15, Henry 5, M'Baye 18, Yunus Emre Sonsırma 12, Nusret Yıldırım
1. Periyot: 17-25
Devre: 37-51
3. Periyot: 59-69
5 faulle çıkan: 34.43 Erdem İlter (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)
5 faulle çıkan: 36.16 Atkins (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)
MUĞLA (AA) – ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka deplasmanda, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 86-78 mağlup etti.