ING Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak

ANKARA (AA) – Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nin 15 takımla oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TBF Yönetim Kurulu, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün çekilme kararı sonrası, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün Süper Lig'de mücadele etmek için yaptığı başvuruyu inceledi.

Denizli ekibinin başvurusu, "Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda" istenen şartları karşılayamaması nedeniyle TBF Yönetim Kurulu tarafından reddedildi. Böylece ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanması kararı verildi.